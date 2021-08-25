Сеть заподозрила Тину Кароль в беременности

Фото: @dressx

Украинская певица Тина Кароль выступила на главном праздничном концерте, посвященном 30-летию Независимости Украины, который состоялся на НСК "Олимпийский" 24 августа.

Снимки с мероприятия опубликовали в Instagram.

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Сеть поразило необычное платье певицы от бренда Clara Daguin. Для выступления Кароль выбрала уникальный светодиодный наряд.

Такое же платье можно примерить в виртуальном режиме. Для этого нужно скачать приложение от DRESSX в App Store.

Пользователи сети, привыкшие к обтягивающим нарядам Тины, заподозрили певицу в беременности.

"Кажется, Тина беременна", "Наша любимая певица беременна?", "Интересно, на какой она неделе?".

Ко Дню Независимости Тина Кароль презентовала новый альбом "Молодая кровь". В пластинку вошло семь треков-дуэтов с исполнителями новой формации.