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воскресенье, 04 августа 2019 01:37

Сеть шокироdана: почему Меган Маркл и принц Гарри удалили все подписки в Instagram

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Сеть шокироdана: почему Меган Маркл и принц Гарри удалили все подписки в Instagram
Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех профилей в Instagram. Фото: ru.hellomagazine.com

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри активно ведут страницу в Instagram. За 3 месяца существования аккаунта на пару подписалось 9,2 млн пользователей.

Сеть всколыхнуло решение королевской семьи отписаться от всех страниц, за которыми они раньше следили.

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В новом посте герцоги объяснили причину отписок. Супруги решили подписаться только на те профили в Instagram, которые мотивируют, помогают становиться лучше и будут хорошим примером для других.

Меган и Гарри обратились к подписчиков с просьбой порекомендовать качественные и полезные профили.

По словам герцогов, они выберут 15 профилей до 5 августа и подпишутся на них.

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с поклонниками редкими фото, на которых позировала беременной.

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