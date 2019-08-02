Сеть шокироdана: почему Меган Маркл и принц Гарри удалили все подписки в Instagram

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри активно ведут страницу в Instagram. За 3 месяца существования аккаунта на пару подписалось 9,2 млн пользователей.
Сеть всколыхнуло решение королевской семьи отписаться от всех страниц, за которыми они раньше следили.
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В новом посте герцоги объяснили причину отписок. Супруги решили подписаться только на те профили в Instagram, которые мотивируют, помогают становиться лучше и будут хорошим примером для других.
Меган и Гарри обратились к подписчиков с просьбой порекомендовать качественные и полезные профили.
По словам герцогов, они выберут 15 профилей до 5 августа и подпишутся на них.
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Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с поклонниками редкими фото, на которых позировала беременной.
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