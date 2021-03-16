Сестры Кардашьян появились в серебристых луках

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Серебристый цвет в тренде. Это подтверждают звезды реалити-шоу сестры Кардашьян.

Самая молодая из сестер 36-летняя Хлое опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в блестящем аутфите. Модель позирует в серебристом мини-платье с обнаженной спиной, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. Образ дополнила высоким хвостом и макияжем с акцентом на глазах.

Старшая из сестер Кардашьян 41-летняя Кортни тоже появилась в серебристом. Звезда позировала в ярком бикини у бассейна и в воде, демонстрируя свои пышные формы.

"Мое счастливое место", - написала Кортни под фото.

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Британская модель Чали потратила 1 млн фунтов стерлингов (38,4 млн грн), чтобы быть похожей на американскую телезвезду Ким Кардашьян. Для этого сделала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, но без вмешательства пластического хирурга.