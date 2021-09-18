Сестры Кардашьян поразили новыми соблазнительными образами

С наступлением осени звездные сестры Кардашьян решили удивить своих поклонников сменой имиджа.

О ярких перевоплощения американских светских львиц, читайте в материале Gazeta.ua

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Самая старшая из сестер 42-летняя Кортни Кардашьян кардинально изменила прическу. Фотомодель отрезала длинные роскошные волосы и сделала трендовая каре.

40-летняя Ким после появления на Met Gala 2021 удивляет поклонников максимально закрытыми черными аутфитами. На нескольких светских мероприятиях звезда появлялась в маске-балаклаве, а сейчас позирует на фотографиях в черных солнцезащитных очках.

Самая младшая 37-летняя Хлое осветлила свои темные волосы. С трендовой покраской звезда выглядит необычно. Однако сама Хлое уверяет, что только вернулась к блонду, которым поражала фанов несколько лет назад.

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Светская львица Кортни Кардашьян вместе со своим бойфрендом Трэвисом Баркером отдыхалп в Италии. В Instagram звезда поделилась яркими кадрами из отпуска, посвященной показу Dolce&Gabbana. Кардашьян появилась на мероприятии в прозрачном платье Dolce&Gabbana, из-под которой видно черное белье.