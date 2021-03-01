Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах

Сестры Кардашьян наперегонки демонстрируют поклонникам фигуры в купальниках и откровенном белье.

Теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян взбудоражила воображение фанатов пикантным образом в Instagram. Звезда реалити позировала в одних колготках на голое тело. На другой фотографии она предстала в светлом топе и крошечных трусиках.

Ее сводная сестра, самая младшая миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер обольстительно позировала у зеркала в черном купальнике. На другом фото Дженнер показала длинные ноги в розовой рубашке и босоножках на высоком каблуке.

Фото: Instagram.com

В черных микротрусиках и бюстгальтере, который подчеркнул все прелести, соблазнительно сфотографировалась и супермодель, "ангел" Victoria's Secret 25-летняя Кендал Дженнер.

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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фото, на которых продемонстрировала пышные формы. Откровенные фотографии в черном купальнике звезда реалити опубликовала в Instagram.