Мать звездного семейства запускает собственный бренд косметики

Дженнер решила попробовать свои силы в бьюти-индустрии. Фото: Reuters

Участница реалити-шоу, продюсер и предпринимательница Крис Дженнер решила создать бьюти-бренд.

Она уже зарегистрировала торговые марки Kris Jenner Beauty, Kris Jenner Skin и Kris Jenner Skincare. Об этом сообщает E! News.

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В ассортимент продукции от знаменитости войдут декоративная косметика, средства по уходу за кожей, ногтями, волосами, накладные ресницы и парфюмерия.

Пока неизвестно, будет ли запускать Крис отдельные бренды для каждой категории продуктов, как ее дочери - Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, или организует выпуск косметических средств под одним наименованием.

Кайли и Кендалл Дженнер представили совместную коллекцию купальников Kendall & Kylie. Сестры разработали линию с брендом Ardene.