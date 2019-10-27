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воскресенье, 27 октября 2019 20:12

Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье

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Актер и певец Сергей Бабкин может стать на голову и сесть в позу лотоса. Это показал в программе "Дети против звезд" на Новом канале.

За кулисами шоу рассказал Gazeta.ua, как у него в семье появилась любовь к духовным практикам.

Автор: пресс-служба Нового канала
  Сергей Бабкин может стать на голову и сесть в позу лотоса
Сергей Бабкин может стать на голову и сесть в позу лотоса

В программе вы соревнуетесь в индивидуальном батле по йоге. Откуда у вас увлечение ею?

Четыре года назад мы пришли к Андрею - нашему тренеру по йоге, чтобы, как нам тогда казалось, просто позаниматься и улучшить здоровье: спину, шею, позвоночник, поясницу. Через полгода мы втянулись так, что с главой "нырнули" в йогу, в освобождении мыслей, в медитацию. Теперь не представляем своей жизни без нее.

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Вы занимаетесь йогой вместе с женой Снежаной. Ваши дети тоже участвуют в занятиях или пока не проявляют интереса?

Нет, пока наши дети не занимаются йогой. Они бывали с нами на занятиях, но для них это больше гимнастика.

Чем еще занимаетесь в свободное время?

Есть много разных вещей, которые я одновременно могу и не могу назвать хобби. Например, я очень люблю велосипед, и в свободное время много катаюсь. Отношусь к этому серьезно: надеваю спецодежду - велосипедки, каску, очки, перчатки. И гоню на велосипеде куда-то далеко. Еще люблю фотографировать. Скорее как пейзажист, чем портретист. Нравится фотографировать места с определенной атмосферой. Затем я обязательно обрабатываю фото, что-то добавляю.

Чем поразили маленькие участники шоу?

Запомнилась девочка, которая также занимается йогой. И это не только из-за крутых асан, которые она показывала. Самое главное, что она была очень живой, натуральной, горячей, артистичной, с вызовом, нашей по духу. Очень поразила, она крутая и напомнила мою дочь по своему темпераменту.

После съемок вы решили для себя, кто круче: малыши или взрослые?

В принципе знаю, что дети значительно круче взрослых не только в конкурсе, но и в жизни. Ведь они не прекращают удивляться, не перестают играть, они живые, настоящие, очень хорошие и открытые.

Программа "Дети против звезд" транслируют по средам в 19:00 на Новом канале.

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, который недавно в третий раз стал отцом, поделился снимком с сыном в сети. На фото Бабкин-старший играет на гитаре. В это время новорожденный сын Елисей лежит в коляске.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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