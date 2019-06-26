Сергей Бабкин очаровал сеть снимком с сыном

Сергей Бабкин поделился фотографией с сыном. Фото:@babkin_official

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, который недавно в третий раз стал отцом, поделился снимком с сыном в сети.

На фото Бабкин-старший играет на гитаре. В это время новорожденный сын Елисей лежит в коляске.

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"Мой идеальный вечер", - подписал публикацию музыкант.

Семейная идиллия очаровала подписчиков Бабкина.

"Отец года", "Невероятная атмосфера спокойствия и любви", "Детей нужно приучать к искусству", "Очень хороший кадр", "Похоже на зону вдохновения", - написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 25 Июн 2019 в 11:15 PDT

Недавно супруги Бабкины показали фото с новорожденным сыном Елисеем.