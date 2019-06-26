Сергей Бабкин очаровал сеть снимком с сыном

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, который недавно в третий раз стал отцом, поделился снимком с сыном в сети.
На фото Бабкин-старший играет на гитаре. В это время новорожденный сын Елисей лежит в коляске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снежана Бабкина показала фото из роддома
"Мой идеальный вечер", - подписал публикацию музыкант.
Семейная идиллия очаровала подписчиков Бабкина.
"Отец года", "Невероятная атмосфера спокойствия и любви", "Детей нужно приучать к искусству", "Очень хороший кадр", "Похоже на зону вдохновения", - написали они.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Комментарии