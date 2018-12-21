Сергей Бабкин показал рождественскую бороду

Украинский исполнитель Сергей Бабкин порадовал поклонников веселым снимком. На своей странице певец опубликовал фото, где он продемонстрировал интересный новогодний тренд. Он украсил бороду игрушками.

Дополнил образ разноцветный пушистый брелок, который артист прицепил на воротник рубашки, рассказывает РБК-Украина.

"Поздравляю всех с одним из самых больших праздников в году! Он первый начинает ряд волшебства. И из всех - самый настоящий! Праздник Святого Николая Чудотворца! Человек, который без преувеличения творила чудеса! Он же Санта Клаус. Дорогие мои, прошу вас, верьте в чудеса! Не стесняйтесь и не ленитесь этого, по истине, очищающего и лечебного занятия. Будьте счастливы! " - написал артист.

Автор: instagram.com/babkin_official Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Поклонники положительно оценили новый имидж Бабкина и пошутили, что наряд к Новому году у него уже готово.

"Борода бесконечности", "Какой красивый Санта", "Класс, имидж отпадный)", "Креативненько", "Вы мой секс-символ! Спасибо!", "Да, Сергей Батькович, и вас! И, кстати, очень смешное фото","До Нового Года уже принарядился! "," Приукрашусь так на Новый Год "," Первая мысль: карамельки прилипли", - пишут фолловеры.

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Этот тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram. Под хэштегом можно найти множество забавных фото.

Автор: rbc.ua Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Автор: rbc.ua Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram Автор: rbc.ua Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram Автор: rbc.ua Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Автор: rbc.ua Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Автор: rbc.ua Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Автор: rbc.ua Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Самым горячим трендом рождественских праздников стали украшения с лампочками. Аксессуары создали для бородатых мужчин. Тренд ввели в Лондоне. В одном из заведений города желающим предоставляют услугу бесплатно. Мужчина может выбрать стиль, цвет и размеры аксессуаров.