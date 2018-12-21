Сергей Бабкин показал рождественскую бороду

 
Ексклюзивы
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 405
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 648
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 459
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3456
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 225
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1800
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3789
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4419
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1737
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2250
Фото
Все фото
4
4
6
5
5
Финалистка &quot;Зважених та щасливих&quot; похудела на 50 кг и ждет первенца
Финалистка "Зважених та щасливих" похудела на 50 кг и ждет первенца
Участницы группы Open Kids сделали неожиданное заявление
Участницы группы Open Kids сделали неожиданное заявление
Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов
Сандра Буллок в смелом платье посетила премьеру фильма ужасов
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
Видео
Все видео
Просто бомба: Монатик покорил публику новой зажигательной песней
Просто бомба: Монатик покорил публику новой зажигательной песней
Маколей Калкин снова снялся в "Один дома"
Маколей Калкин снова снялся в "Один дома"
Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино
Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино
Леся Никитюк рассказала правду о "Танцах со звездами"
Леся Никитюк рассказала правду о "Танцах со звездами"
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 396
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1449
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2430
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1593
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3177
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 476
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 13:00

Сергей Бабкин показал рождественскую бороду
8

  Комментировать

Украинский исполнитель Сергей Бабкин порадовал поклонников веселым снимком. На своей странице певец опубликовал фото, где он продемонстрировал интересный новогодний тренд. Он украсил бороду игрушками.

Дополнил образ разноцветный пушистый брелок, который артист прицепил на воротник рубашки, рассказывает РБК-Украина.

"Поздравляю всех с одним из самых больших праздников в году! Он первый начинает ряд волшебства. И из всех - самый настоящий! Праздник Святого Николая Чудотворца! Человек, который без преувеличения творила чудеса! Он же Санта Клаус. Дорогие мои, прошу вас, верьте в чудеса! Не стесняйтесь и не ленитесь этого, по истине, очищающего и лечебного занятия. Будьте счастливы! " - написал артист.

Автор: instagram.com/babkin_official
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Поклонники положительно оценили новый имидж Бабкина и пошутили, что наряд к Новому году у него уже готово.

"Борода бесконечности", "Какой красивый Санта", "Класс, имидж отпадный)", "Креативненько", "Вы мой секс-символ! Спасибо!", "Да, Сергей Батькович, и вас! И, кстати, очень смешное фото","До Нового Года уже принарядился! "," Приукрашусь так на Новый Год "," Первая мысль: карамельки прилипли", - пишут фолловеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Бабкин спел концерт в цветастой пижаме и босиком

Этот тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram. Под хэштегом можно найти множество забавных фото.

Автор: rbc.ua
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Автор: rbc.ua
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Автор: rbc.ua
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Автор: rbc.ua
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Автор: rbc.ua
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Автор: rbc.ua
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Автор: rbc.ua
  Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram
Тренд называется "рождественская борода" и очень популярный в Instagram

Самым горячим трендом рождественских праздников стали украшения с лампочками. Аксессуары создали для бородатых мужчин.

Тренд ввели в Лондоне. В одном из заведений города желающим предоставляют услугу бесплатно. Мужчина может выбрать стиль, цвет и размеры аксессуаров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сергей Бабкин показал рождественскую бороду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

Самый большой и самый мощный в мире - как создавали украинскую "Мечту"

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 88837
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 59948
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 37502
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 30502
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 14589
Знаменитости
Просто бомба: Монатик покорил публику новой зажигательной песней
Просто бомба: Монатик покорил публику новой зажигательной песней
 Просмотров: 1287
Маколей Калкин снова снялся в "Один дома"
Маколей Калкин снова снялся в "Один дома"
 Просмотров: 729
Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино
Легендарный голливудский фильм превратили в рождественское кино
 Просмотров: 666
Леся Никитюк рассказала правду о "Танцах со звездами"
Леся Никитюк рассказала правду о "Танцах со звездами"
 Просмотров: 12051
Финалистка "Зважених та щасливих" похудела на 50 кг и ждет первенца
Финалистка "Зважених та щасливих" похудела на 50 кг и ждет первенца
4
 Просмотров: 3420
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
17
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 32297
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua