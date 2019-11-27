Семейство Кардашьян заподозрили в показательной благотворительности

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1116
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 765
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 972
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10899
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1620
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1008
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6291
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2754
Фото
Все фото
6
5
5
8
3
Эмили Ратаковски похвасталась голыми ягодицами
Эмили Ратаковски похвасталась голыми ягодицами
Слава Каминская назвала причину развода
Слава Каминская назвала причину развода
Алессандра Амбросио прикрыла голое тело простыней
Алессандра Амбросио прикрыла голое тело простыней
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Зеленская отдала свое &quot;японское&quot; желтое платье на благотворительность
Зеленская отдала свое "японское" желтое платье на благотворительность
Видео
Все видео
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time
Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6291
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2754
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2295
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 927
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 12:53

Семейство Кардашьян заподозрили в показательной благотворительности

  Комментировать
Семейство Кардашьян заподозрили в показательной благотворительности
Семейство Кардашьян подозревают в показательной благотворительности. Фото: instagram.com/krisjenner/

Американская светская львица Крис Дженнер вместе с бойфрендом Кори Гэмблом и дочерьми Ким и Кортни Кардашьян раздали продукты на западе от банка пищи в Лос-Анджелесе.

Такую публичную благотворительность они приурочили ко Дню благодарения в США. О происшествии в своем Instagram рассказала мать звездного семейства Крис Дженнер.

"В субботу мы посетили мероприятие в Los Angeles Regional Food Bank, чтобы поделиться продуктами для праздничных блюд ко Дню благодарения. Это помогло нам выразить свою благодарность за все благословения, которое получила наша семья. Каждый также может обратиться в ближайший банк пищи и проявить свою помощь", - написада телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Кардашьян назвала причину, почему ее огорчает Instagram

День благодарения в Америке отмечают 28 ноября на государственном уровне. Но поклонники нашли в такой благотворительности другой подтекст.

Недавно в новом выпуске сериала "Keeping Up with the Kardashians" во время семейной ссоры женщины устроили драку едой за ланчем.

Сторонники расценили это, как пренебрежение ко всему, что удалось получить семье благодаря простым американцам. Они высказали мнение, что вся благотворительная деятельность Кардашьян - лицемерие и представительность, а не внутренние сопереживания к общественным проблемам.

Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян недавно отпраздновала свое 39-летие.

Звезда имеет 149 млн подписчиков в Instagram, собственное реалити-шоу продолжительностью более 10 лет, линию косметики, одежды и емодзи для соцсетей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семейство Кардашьян заподозрили в показательной благотворительности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Застрелили владыку украинской церкви

"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села

Избрали президента академии наук

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

Экстремисты выгнали короля из страны

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 29124
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 11106
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 8784
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 2 Просмотров: 8577
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 1 Просмотров: 8343
Знаменитости
Эмили Ратаковски похвасталась голыми ягодицами
Эмили Ратаковски похвасталась голыми ягодицами
6
 Просмотров: 1197
Слава Каминская назвала причину развода
Слава Каминская назвала причину развода
5
 Просмотров: 1089
Новогодний корпоратив за $60 тыс. Назвали российский гонорар Ротару
Новогодний корпоратив за $60 тыс. Назвали российский гонорар Ротару Просмотров: 522
Алессандра Амбросио прикрыла голое тело простыней
Алессандра Амбросио прикрыла голое тело простыней
5
 Просмотров: 1773
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Лукашенко приписывают молодую любовницу
8
 Просмотров: 5904
Больше всего комментируют
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
4
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
2
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
Голосов: 39066
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua