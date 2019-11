Семейство Кардашьян заподозрили в показательной благотворительности

Семейство Кардашьян подозревают в показательной благотворительности. Фото: instagram.com/krisjenner/

Американская светская львица Крис Дженнер вместе с бойфрендом Кори Гэмблом и дочерьми Ким и Кортни Кардашьян раздали продукты на западе от банка пищи в Лос-Анджелесе.

Такую публичную благотворительность они приурочили ко Дню благодарения в США. О происшествии в своем Instagram рассказала мать звездного семейства Крис Дженнер.

"В субботу мы посетили мероприятие в Los Angeles Regional Food Bank, чтобы поделиться продуктами для праздничных блюд ко Дню благодарения. Это помогло нам выразить свою благодарность за все благословения, которое получила наша семья. Каждый также может обратиться в ближайший банк пищи и проявить свою помощь", - написада телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris Jenner (@krisjenner) 25 Ноя 2019 в 11:51 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Кардашьян назвала причину, почему ее огорчает Instagram

День благодарения в Америке отмечают 28 ноября на государственном уровне. Но поклонники нашли в такой благотворительности другой подтекст.

Недавно в новом выпуске сериала "Keeping Up with the Kardashians" во время семейной ссоры женщины устроили драку едой за ланчем.

Сторонники расценили это, как пренебрежение ко всему, что удалось получить семье благодаря простым американцам. Они высказали мнение, что вся благотворительная деятельность Кардашьян - лицемерие и представительность, а не внутренние сопереживания к общественным проблемам.

Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян недавно отпраздновала свое 39-летие. Звезда имеет 149 млн подписчиков в Instagram, собственное реалити-шоу продолжительностью более 10 лет, линию косметики, одежды и емодзи для соцсетей.