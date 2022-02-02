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среда, 02 февраля 2022 15:19

Семь лет без Кузьмы: вспоминаем самые известные песни культового артиста

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Семь лет без Кузьмы: вспоминаем самые известные песни культового артиста
Артист Андрей Кузьменко, известный как Кузьма, погиб в трагическом ДТП 7 лет назад. Фото: facebook Петр Маги

Фронтмена группы "Скрябін" Андрея Кузьменко, известного как Кузьма, не стало семь лет назад. Легенда украинского рока 2 февраля 2015-го погиб в трагическом ДТП.

Тогда артист ехал с концерта в честь 25-летия группы "Скрябін". Он разбился возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Его машина столкнулась с грузовиком.

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Gazeta.ua предлагает послушать хиты легендарного певца, которые звучат до сих пор.

"Місця щасливих людей"

"Мам"

"Старі фотографії"

"Маршрутка"

"Люди як кораблі"

Продакшн-компания Star Media выпустила первый тизер-трейлер фильма "Я, "Побєда" і Берлін". Фильм снят по мотивам одноименной автобиографии музыканта Кузьмы Скрябина.

В фильме покажут не только историю певца, но и каверы его известных песен от звезд. По сюжету кинокартины, за три дня до концерта начинающий музыкант Кузьма вместе с другом Бардом отправляется в Берлин на старой "Победе". Им сказали, что там есть коллекционер, который готов обменять авто на новый мерседес. Так он собирается поразить любимую Барбару. Однако путешествие с дикими приключениями кардинально меняет юношу.

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Дата
02
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