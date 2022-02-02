Семь лет без Кузьмы: вспоминаем самые известные песни культового артиста

Фронтмена группы "Скрябін" Андрея Кузьменко, известного как Кузьма, не стало семь лет назад. Легенда украинского рока 2 февраля 2015-го погиб в трагическом ДТП.
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Gazeta.ua предлагает послушать хиты легендарного певца, которые звучат до сих пор.
"Мам"
"Старі фотографії"
"Маршрутка"
"Люди як кораблі"
Продакшн-компания Star Media выпустила первый тизер-трейлер фильма "Я, "Побєда" і Берлін". Фильм снят по мотивам одноименной автобиографии музыканта Кузьмы Скрябина.
В фильме покажут не только историю певца, но и каверы его известных песен от звезд. По сюжету кинокартины, за три дня до концерта начинающий музыкант Кузьма вместе с другом Бардом отправляется в Берлин на старой "Победе". Им сказали, что там есть коллекционер, который готов обменять авто на новый мерседес. Так он собирается поразить любимую Барбару. Однако путешествие с дикими приключениями кардинально меняет юношу.
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