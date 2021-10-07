"Я, "Побєда" і Берлін": презентовали тизер-трейлер фильма о Кузьме

Выпустили тизер-трейлер фильма о Кузьме Скрябине. Фото: instagram.com/yapobedaiberlinmovie

Продакшн-компания Star Media выпустила первый тизер-трейлер фильма "Я, "Побєда" і Берлін". Фильм снят по мотивам одноименной автобиографии музыканта Кузьмы Скрябина.

В фильме покажут не только историю певца, но и каверы его известных песен от звезд. По сюжету кинокартины, за три дня до концерта начинающий музыкант Кузьма вместе с другом Бардом отправляется в Берлин на старой "Победе". Им сказали, что там есть коллекционер, который готов обменять авто на новый мерседес. Так он собирается поразить любимую Барбару. Однако путешествие с дикими приключениями кардинально меняет юношу.

Премьера комедии запланирована на весну 2022 года.

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"Команда ленты работает над впечатляющей промо кампанией "Я, "Побєда" і Берлін" с верой, что она зазвучит так же громко и ярко, как и творчество культового Андрея Кузьменко", - отметила руководитель компании Film.UA Distribution Надежда Коротушка.

17 августа в прошлом году, в день рождения музыканта Андрея Кузьменко, во Львове стартовали съемки фильма по мотивам его одноименной автобиографической повести. Шесть лет назад лидер группы "Скрябін" погиб в автокатастрофе. 28-летний Иван Блиндар сыграл Кузьменко в фильме "Я, "Побєда" і Берлін".