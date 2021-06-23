Семь легендарных платьев, которые навсегда вошли в историю моды

Есть платья, которые поражают публику и надолго остаются главной новостью на таблоидах. А есть образы, которые становятся легендарными и популярными даже через много лет после своего дебюта.

Gazeta.ua вспоминает самые известные платья за всю историю, которые оставили след в истории моды.

Платье Мэрилин Монро из кинофильма "Зуд седьмого года"

Автор: Скриншот из видео Легендарный образ самой знаменитой блондинки до сих пор в сердце у ее преданных фанатов

Легендарный кадр, когда Монро становится над вентилятором, который развивает ее белое платье, до сих пор знают даже те, кто ни разу не смотрел фильм. Сейчас каждый, кто хочет скопировать образ популярной блондинки тех времен, выбирает именно белое платье как символ известного наряда, который подарил актрисе всемирную славу и народную любовь.

Платье Джулии Робертс из фильма "Красотка"

Автор: Скриншот из видео Красное платье в пол, в котором красавица окончательно покорила сердце миллионера

Легкий фильм 1990-х о юной девушке с тяжелой судьбой, которая встречает миллионера и становится его возлюбленной, в свое время был самым романтичным фильмом среди женщин по всему миру. А кто не помнит вечерний образ главной героини в красном платье в пол? Миллионы женщин после знаменитого кадра мечтали о своей истории любви и о таком же невероятном платье.

Платье Одри Хепберн из кинофильма "Завтрак у Тиффани"

Автор: Скриншот из видео Минималистичное платье, которое никогда не выйдет из моды

Легендарный фильм и легендарное платье. Благодаря понятному фасону и элегантному минимализму, образ, созданный в 1961-м до сих пор является актуальным и стильным. В этом его шарм и такая сумасшедшая популярность сквозь годы. Еще одно напоминание о том, что тренды могут быть мимолетными, а классика остается в моде навсегда.

Платье Сары Джессики Паркер из заставки сериала "Секс в большом городе"

Автор: Скриншот из видео Мечтательная платье, которое символизирует целую эпоху

Почему такое неординарное платье получило такую бешеную популярность? Прежде всего, сам сериал до сих пор является библией моды из-за невероятного труда стилистов. Благодаря цикличности моды, образы главных героинь не теряют актуальности даже в настоящем, а каждая серия вспоминает о выдающихся дизайнерах, которые сейчас являются всемирно известными. Во-вторых, каждый образ, в том числе и то самое платье, являются очень точным отражением внутреннего мира главных героинь, характера. Образы, которые невозможно забыть.

Свадебное платье Кейт Миддлтон

Автор: Скриншот из видео Легендарное платье для особого события

Свадебное платье, которое не было кадром из кинофильма, но все же стала легендарным. В свое время весь мир смотрел трансляцию свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Платье невесты поразило весь мир своей элегантностью, простотой и в то же время изысканностью. Миллионы женщин просили подобный наряд на свадьбу, а популярное платье остается актуальным до сих пор.

Маленькое черное платье Коко Шанель

Автор: Скриншот из видео Маленькое черное платье - классика вне времени

Каждая женщина знает, что в гардеробе любой модницы обязательно должна быть маленькое черное платье. Творение 1926 года попало в самый нерв своего времени. Женщины по всему миру непременно хотели почувствовать себя особенными, воссоздав нашумевший образ. Прошло время, а маленькое черное платье до сих пор является незаменимым атрибутом женского гардероба.

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Платье мести принцессы Дианы

Автор: Скриншот из видео Платье, которое так и говорит: «Смотри, кого ты потерял»

Трагическая судьба принцессы Дианы по сегодняшний день заставляет трепетать сердца. Узнав о долгом периоде измен мужа, принцесса нарушила все правила этикета и появилась на публике в сексуальном черном платье с глубоким декольте. Мужчины смущались, женщины завистливо оценивали взглядом, все таблоиды не переставали писать о смелом наряде принцессы, назвав его платьем мести. Легендарный выход, который демонстрирует непоколебимую силу женщин и навсегда останется в истории.

Когда на летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме появилось соревнования по женскому плаванию, начали входить в моду первые купальные костюмы. В начале ХХ в. женский купальник выглядел как блузка, сшитая воедино с длинными панталонами. Поверх этого часто надевали короткую юбочку. Об открытых руках и декольте речь не шла.