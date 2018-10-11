Селену Гомес пытаются уберечь от суицида

Автор: Instagram Гомес рассказала, что страдает от депрессии уже около 5 лет

Американская певица 26-летняя Селена Гомес за последние две недели дважды попадала в психиатрическую больницу. Звезда переживает эмоциональный срыв. Сначала сильный стресс вызвало снижение лейкоцитов в крови. Второй - врачи отказались выписать знаменитость из медицинского учреждения.

Гомес начала тщательно следить за своим здоровьем после прошлогодней трансплантации почки от своей подруги Франсии Райс. В конце сентября певица прошла обследование в лос-анджелесской больнице. Результаты показали снижение лейкоцитов, сообщает TMZ.

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Из-за неудовлетворительного состояния здоровья врачи отказались выписывать Гомес. Тогда у нее произошел второй срыв. В психиатрической больнице Селена проходит диалектическую поведенческую терапию - метод, который снижает риски интенсивной эмоциональной реакции и суицидального поведения. К ней звезда уже прибегала ранее.

Серьезные психические расстройства в Селены Гомес проявились в начале года. Их вызвали расставания с певцом The Weeknd, известие о женитьбе бывшего Джастина Бибера и заболевания волчанкой. Через него звезде пришлось трансплантировать почку. Гомес 2 недели лечилась от депрессии. 23 сентября певица заявила, что уходит из социальных сетей на неопределенный срок. Перед этим сделала заявление в Instagram, что страдает от депрессии уже около 5 лет.