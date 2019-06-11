Селена Гомес собирается замуж за 68-летнего актера

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Американская актриса Селена Гомес сделала неожиданное признание после премьеры кинокартины "Мертвые не умираю" Джима Джармуша в Нью-Йорке.

О том, что она в восторге от своего партнера по съёмочной площадке 68-летнего Билла Мюррея, Гомез написала в Instagram.

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Актеры исполнили главные роли в фильме Джармуша. Знаменитости очень сблизились во время съёмок.

В прошлом месяце состоялась премьера фильма в Каннах. Мюррей и Гомес позировали вместе и флиртовали. Мюррей даже поцеловал свою молодую партнершу.

"Это был мой первый выход в Каннах. Я так горжусь этим фильмом. Кстати, мы с Биллом планируем пожениться", - призналась Гомес.

Американский журнал Forbes создал рейтинг самых красивых женщин-знаменитостей мира. Актриса Селена Гомес попала в топ самых красивых девушек.