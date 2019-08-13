Сексуальные танцы Наоми Кэммбелл и голые ягодицы Беллы Хадид: селебрити снялись в пикантной рекламе белья

Фото: @naomi

Супермодели Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, певица Бет Дитто, диджей Diplo, футболист Оделл Бекхэм и австралийский актер Джейкоб Элорде снялись в рекламной кампании бренда белья Calvin Klein.

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале модного дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе

В ролике знаменитости танцуют, едят пончики, сексуально позируют перед камерой, раздеваются и демонстрируют белье от Calvin Klein.

Видео уже набрало более тысячи лайков и массу восторженных комментариев.

"Вы сняли пышнотелую модель. Это выглядит невероятно красиво", "Наоми Кэмпбелл напоминает собой, что в 50 лет возможно выглядеть на 25", "спасибо команде бренда за такую крутую коллаборации", "все прекрасные".

Недавно бренд Gillette выпустил рекламу, в которой 150-килограммовая модель Анна О'Брайен в купальнике позирует на пляже. Изображение подписано - "Выходи и наслаждайся днем".