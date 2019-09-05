Сексуально домогался и требовал встреч: количество жертв Пласидо Доминго увеличивается

Пласидо Доминго снова обвинили в сексуальных домогательствах. Фото: https://newizv.ru

Испанского оперного певца 78-летнего Пласидо Доминго обвиняют в сексуальных домогательствах еще 11 женщин.

Жертвы признались, что знаменитость прикасался к ним без разрешения, лез с поцелуями, требовал встреч и звонил по ночам, сообщило издание Associated Press.

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По словам Анжелы Уилсон, мужчина приставал к ней в гримерке, когда женщина готовилась к выступлению в Вашингтонской опере.

"Доминго подходил очень близко, обнимал, целовал и мог физически приставать", - рассказала другая жертва домогательств, которая осталась анонимной.

Другие женщины не захотели называть своих имен.

Недавно 9 женщин выступили с заявлением, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского певца Пласидо Доминго.