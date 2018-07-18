Сексуальная Жизель Бундхен показала супермодельную фигуру в бикини

37-летняя Жизель Бундхен и 40-летний Том Брэди вместе с восьмилетним сыном Бенджамином, пятилетней дочерью Вивиан и сыном Брэди от предыдущих отношений, десятилетним Джоном, отдохнули в Коста-Рике.

На пляже Жизель продемонустрировала фигуру супермодели в бикини.

Жизель и Том поделились несколькими снимками из путешествия, во время которого с детьми совершили конный поход по тропическому лесу и горным долинам. На одном из снимков, сделанных мужем модели, она сидит на лошади в джинсах и белой футболке поверх купальника.

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Старший сын футболиста редко появляется на фотографиях в Instagram отца. С мамой Джона, актрисой Бриджит Мойнахан, Брэди расстался, когда она была беременна. Том присутствовал на родах и впоследствии не терял связь с первенцем.

В одном из интервью Жизель призналась, что очень ценит время, проведенное в кругу семьи, и не позволяет детям отвлекаться на гаджеты. "Никаких телефонов и прочей электроники. Давайте ценить настоящий момент. Это самое важное для меня. Я росла в семье из восьми человек. Время, когда мы сидели рядом друг с другом, было лучшим. Всем хотелось высказаться, а папа говорил: "Поднимайте руку", — рассказала Жизель.