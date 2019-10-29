"Сексуальная мексиканка" - Каменских соблазнила сеть крошечным бикини

Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поразила новым снимком из Канкуна, Мексика.

Соблазнительное фото в бикини появилось в Instagram звезды.

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На фотографии Каменских позировала в черном крошечном купальнике. Бедра звезда обвязала цветным парео.

"Каждое место здесь невероятное и удивительное", - подписала пост Каменских на испанском языке.

Пользователи сети начали активно комментировать новое фото звезды.

"Очень хорошая фигура", "сексуальная мексиканка", "а одеться слабо?".

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит мексиканские каникулы. 32-летняя артистка опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на Карибском море - в мексиканском городе Канкун.