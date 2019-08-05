Сексуальная Каменских в соблазнительном бикини зажигает на яхте

Украинская певица Настя Каменских проводит отпуск в Италии вместе со своим мужем Потапом. Супруги путешествуют на яхте.

"Когда твой день начинается с солнца и моря", - подписала певица итальянской очередной снимок с яхты в Instagram.

Автор: instagram.com/kamenskux Украинская певица Настя Каменских путешествует на яхте вместе с мужем Потапом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потап показал ягодицы Насти Каменских со странного ракурса

"Шикарная фигурка", "Куда Ким. Здесь все свое, натурпродукт. Какая аппетитная фигура ... ", "Анастасия - вы прекрасна. Хороший пример, что если человек захочет и приложит усилия, то будет так же великолепен, как вы!", - увлеклись комментаторы.

Настя Каменских уже публиковала фото с итальянского отпуска на яхте. На нем поднимается по лестнице яхты в двухцветном купальнике и прозрачной сетчатой ​​накидке. Фотография, судя по отметки геолокации, была сделана вблизи итальянских островов Ла-Маддалена.