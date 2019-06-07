Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть

Каменских не перестает демонстрировать своими прелестями в сети / фото instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских похвасталась в сети аппетитными формами, позируя в нижнем белье.

На своей странице в Instagram показала снимок со съемок клипа ее мужа Потапа на песню "Константа".

В кадре она появилась в белом кружевном полупрозрачном комплекте — корсете и трусиках.

"Я желаю вам всем найти чувства, которые будут вашей константой", - подписала смелое фото Каменских. "Потапу повезло с женой", "Сочная", "Идеальная", "Шикарная фигура", "Классная", "Красотка нереальная", - пишут в комментариях под фото.

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23 мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай. 25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.