Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3187
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 34248
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 369
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 333
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1953
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2961
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5364
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3591
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2214
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7686
Фото
Все фото
8
4
16
15
4
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых &quot;Людей Икс&quot;
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых "Людей Икс"
Дженнифер Лопес признали иконой моды
Дженнифер Лопес признали иконой моды
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; разделась для мужского глянца
Бывшая участница "ВИА Гры" разделась для мужского глянца
Видео
Все видео
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Седокова снялась обнаженной
Седокова снялась обнаженной
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3078
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 360
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 504
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1053
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 288
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 09:47

Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть

  Комментировать
  Каменских не перестает демонстрировать своими прелестями в сети / фото instagram.com/kamenskux
Каменских не перестает демонстрировать своими прелестями в сети / фото instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских похвасталась в сети аппетитными формами, позируя в нижнем белье.

На своей странице в Instagram показала снимок со съемок клипа ее мужа Потапа на песню "Константа".

В кадре она появилась в белом кружевном полупрозрачном комплекте — корсете и трусиках.

"Я желаю вам всем найти чувства, которые будут вашей константой", - подписала смелое фото Каменских. "Потапу повезло с женой", "Сочная", "Идеальная", "Шикарная фигура", "Классная", "Красотка нереальная", - пишут в комментариях под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой ❤ #константа #bearanddiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе

23 мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьбу артисты отгуляли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Украинцы провели удачный контрудар

Папе Римскому выделили территорию

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36884
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 36036
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 34248
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 30565
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22869
Знаменитости
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
8
 Просмотров: 4563
В "Квартале" рассказали, как справляются без Зеленского
В "Квартале" рассказали, как справляются без Зеленского Просмотров: 666
Ким Кардашян оказалась родственницей шотландского короля
Ким Кардашян оказалась родственницей шотландского короля Просмотров: 1269
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
 Просмотров: 1017
Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем
Слава из "НеАнгелов" разводится с мужем Просмотров: 2403
Больше всего комментируют
15
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
10
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 35261
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua