Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет

Сегодня, 16 декабря, свой день рождения отмечает певица Анна Седокова. Ей исполняется 37 лет.

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Родилась артистка в 1982 году в Киеве. Мать — Светлана Георгиевна Седокова — учитель музыки и английского языка. Отец-Владимир Львович Седоков.

В 6 лет стала участницей народного ансамбля Украины "Світанок". Окончила общеобразовательную школу с золотой медалью, с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания школы поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Актер и ведущий телевидения", окончив его с красным дипломом.

Сексуальная певица Анна Седокова не стесняется демонстрировать свои формы. Фото: Инстаграм

В начале 2000 года она участвует в кастинге в новую женскую группу "ВИА Гра". Кастинг девушка не прошла через возраст. Лишь в начале 2002 года, когда коллектив было решено превратить из дуэта в трио, Анна вошла в состав группы.

В мае 2004 года Анна покинула группу, вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако вскоре решила вернуться на сцену.

С 2006 года Седокова начала заниматься сольной карьерой.

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Экс-певица Виа гра Вера Брежнева поделилась откровенной фотографией в сети. На снимке Брежнева сидела на белом стуле. Из одежды на певице был черный короткий свитер и нижнее белье в тон. На ногах звезды красовалась кожаные мартинсы. Брутальный образ Веры довершали черные солнцезащитные очки на пол-лица.