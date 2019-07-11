Секс-символ в телефоне: Олег Винник украсил обложку платежных карт украинцев

Украинский певец и секс-символ Олег Винник украсил собой обложку карт Digital Skin от ПриватБанка.
Мужчина стал первым в мире артистом, чей образ попал в Google Pay и Apple Pay.
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Теперь клиенты Привата, которые рассчитываются бесконтактно, могут загрузить изображение Винника на платежную цифровую карточку.
Изменить обложку электронной карты может каждый желающий. Для этого нужна последняя версия обновления приложения Privat24. В разделе "Меню карточек" найти подпункт "Дизайн карты" и выбрать нужное изображение.
Ранее пользователям карт от Привата были доступны виртуальные дизайны с героями фильма "Люди Икс: Темный Феникс" и УЕФА.
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