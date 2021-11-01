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понедельник, 01 ноября 2021 13:09

Секси-медсестра, кошки и Бритни Спирс: в каких образах звезды предстали на Хэллоуин
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В эти выходные отмечали День всех святых - Хэллоуин. Современный формат празднования зародился в XV в. во время пандемии чумы. Ежегодно в ночь на 1 ноября устраивают вечеринки и фотосессии, на которых предстают в фантастических образах.

Gazeta.ua подготовила, какие наряды выбрали звезды в этом году.

Репер Алина Паш надела черное платье с пикантным вырезом и сделала эффектный макияж в стиле smoky eyes. А певица Камалия устроила костюмированную вечеринку вместе с дочками.

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли предстала в образе поп-певицы Бритни Спирс. Американская рэп-исполнительница Lizzo повторила для вечеринки Йоду из сериала "Мандалорец".

Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер и "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо выбрали образ кошки. А хореограф и победитель "Танців з зірками-6" Евгений Кот вместе с женой Натальей Татаринцевой сделали эффектный макияж и снялись в хеллоуинской фотосессии.

Модель plus-size с 15-м размером груди Мила Кузнецова показалась в образе Малефисенты из одноименного фильма. Звездный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предстал в костюме Чумного Доктора.

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Ведущий Александр Педан поделился кадром с сыном Марком в домашней обстановке. А Лилия Ребрик позировала с мужем Андреем Диким и дочерью Дианой с хеллоуинскими аксессуарами.

Рэпер Алина Паш надела черное платье с пикантным вырезом и сделала эффектный макияж в стиле smoky eyes
Фото: instagram.com/alinapash
Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли предстала в образе поп-певицы Бритни Спирс
Певица Камалия устроила костюмированную вечеринку вместе с дочками
Американская рэп-исполнительница Lizzo повторила для вечеринки Йоду из сериала "Мандалорец"
Ведущий Александр Педан поделился кадром с сыном Марком в домашней обстановке

В ночь на 1 ноября традиционно отмечают Хэллоуин - День всех святых. Для того чтобы создать эффектный образ, стоит подготовиться.

Можете не тратить деньги на визажистов и фантастические костюмы, а просто надеть черную балаклаву и черный наряд. В таком образе американская бизнес-вумэн Ким Кардашьян появилась на Met Gala 2021. Правда, с балаклавой не удастся провести полноценный вечер: светская львица ориентировалась на мероприятии благодаря нескольким помощникам.

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