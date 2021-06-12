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суббота, 12 июня 2021 23:46

Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
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Анна Седокова демонстрирует соблазнительные прелести
Фото: instagram.com/annasedokova
Анна Седокова демонстрирует соблазнительные прелести
Анна Седокова демонстрирует соблазнительные прелести
Анна Седокова демонстрирует соблазнительные прелести

Певица Анна Седокова время от времени радует поклонников откровенным фотографиями. Сейчас звезда отдыхает на греческом острове Миконос и оттуда публикует горячие фото в Instagram фото.

На одной из фотографий Седокова появилась в бикини салатового цвета с шнуровкой на талии. На другом фото певица позировала в белом плетеном комплекте. В посте под фотографией Анна поделилась соображением о счастье.

"Что такое счастье и как его поймать? Оно как Птица, который не живет в неволе. Счастье садится к тебе на плечи, когда ты абсолютно спокоен, когда у тебя есть что-нибудь вкусненькое для него. Счастье легко спугнуть. Резким звуком телефонного звонка, криком из комментариев, оскорблением или резким движением в сторону ни своей жизни. Сила нежности, принятия и благодарности. Это единственная сила, которая сможет удержать счастье на твоих плечах. Или в сердце ", - написала Седокова.

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Певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха в Лос-Анджелесе. Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором релаксирует возле бассейна в пикантном красном бикини. При этом сидит певица на бортике спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.

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