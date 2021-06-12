Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями

Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова время от времени радует поклонников откровенным фотографиями. Сейчас звезда отдыхает на греческом острове Миконос и оттуда публикует горячие фото в Instagram фото.

На одной из фотографий Седокова появилась в бикини салатового цвета с шнуровкой на талии. На другом фото певица позировала в белом плетеном комплекте. В посте под фотографией Анна поделилась соображением о счастье.

"Что такое счастье и как его поймать? Оно как Птица, который не живет в неволе. Счастье садится к тебе на плечи, когда ты абсолютно спокоен, когда у тебя есть что-нибудь вкусненькое для него. Счастье легко спугнуть. Резким звуком телефонного звонка, криком из комментариев, оскорблением или резким движением в сторону ни своей жизни. Сила нежности, принятия и благодарности. Это единственная сила, которая сможет удержать счастье на твоих плечах. Или в сердце ", - написала Седокова.

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Певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха в Лос-Анджелесе. Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором релаксирует возле бассейна в пикантном красном бикини. При этом сидит певица на бортике спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.