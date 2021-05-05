Седокова выпятила на камеру пышные ягодицы

Певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха в Лос-Анджелесе.

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором релаксирует возле бассейна в пикантном красном бикини. При этом сидит певица на бортике спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.

"Какое у тебя самое сокровенное желание?", - спросила под фото Седокова.

Автор: instagram.com/annasedokova Певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенным фото

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Первым откликнулся ее муж, баскетболист Янис Тимма.

"Ты", - лаконично написал Янис.

Поклонники тоже были активными и засыпали певицу комплиментами.

Анна Седокова вызвала фурор новым пикантным фото. На снимке она сидит на полу в белых завышенных трусиках и бежевом пиджаке на голое тело. Волосы певица распустила и слегка наклонила голову на плечо.