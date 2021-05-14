Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото

Американка 33-летняя Бритни Палмер, которую признали лучшей ринг-girl 2020 году в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards, порадовала фанатов очень откровенным снимком.

Она опубликовала в Instagram кадр, на котором позирует в одних трусах и колготках. При этом держа в руке бюстгальтер, который прикрывал грудь.

"Освоение искусства раздевание", - прокомментировала фото Бритни.

Автор: instagram.com/brittneypalmer Ринг-girl 33-летняя Бритни Палмер порадовала фанатов пикантным снимком

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"Такая горячая", "Отпусти его", "Надеюсь, останешься еще надолго в UFC", "Великолепная", "Отличный кадр", "Лучшая", - отреагировали на пост фанаты.

Палмер и раньше не стеснялась демонстрировать публике свои шикарные формы.

Фото: instagram.com/brittneypalmer

33-летнюю Бритни Палмер признали лучшей ринг-girl 2020 году в смешанных единоборствах по версии World MMA Awards. В голосовании она обошла коллег из промоушена UFC - бразильянку Дженни Андраде и англичанку Карле Бейкер. Ранее американка уже дважды выигрывала в этой номинации - 2012-м и 2013 годах. Она дебютировала на UFC 125 в 2011 году и с тех пор стала знаменитостью не только в мире смешанных единоборств, но и за его пределами. В марте 2012-го Палмер украсила обложку журнала Playboy. Также она снималась для FHM и MAXIM.