"Секса не хватает" - Тина Кароль засветила откровенные фото в сети

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль ошеломила сеть соблазнительным фото, на котором засветила подкачанные ягодицы.

Соблазнительное фото со спины звезда опубликовала в Instagram.

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На черно-белом снимке Тина позировала на фоне океана. Знаменитость подняла платье, которое надела на голое тело, и обнажила ягодицы.

Поклонники Кароль пришли в восторг от новых фото и засыпали звезду комментариями.

"Я в восторге от тебя", "ты просто завораживаешь", "я потеряла дар речи", "в жизни секса не хватает?", "девушка-мечта", "ты такая красивая", "столько уверенности в себе".

Недавно украинская певица Тина Кароль подразнила сеть соблазнительным снимком в постели.