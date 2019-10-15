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вторник, 15 октября 2019 13:05

"Сейчас проходит курс лечения" - семья впервые подтвердила болезнь Заворотнюк

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&quot;Сейчас проходит курс лечения&quot; - семья впервые подтвердила болезнь Заворотнюк
Заворотнюк действительно болен раком. Фото: Hello!

Российская актриса Анастасия Заворотнюк действительно больна раком мозга. Другие сообщения о состоянии ее здоровья - выдумки.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, параличу или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить",-говорится в сообщении Instagram-аккаунта, созданном в поддержку Заворотнюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающая от рака головного мозга, впервые сделала официальное заявление.

В частности, нарушил молчание директор звезды Стас Христов. Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг его здоровья и призывают людей верить только той информации. Директор Заворотнюк решил нарушить молчание после того, как в сети появилась информация о ее смерти.

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