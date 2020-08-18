Седокова с аппетитными ягодицами эротично позировала в бикини

Артистка Анна Седокова радует поклонников откровенными фотографиями с отдыха в Майами, США. В отпуск поехала вместе с женихом Янисом Тиммой. Певица публикует пикантные фото в своем Instagram.
На последней фотографии Седокова эффектно позирует на велосипеде в черном бикини, демонстрируя аппетитные ягодицы.
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"Я и велик. Сегодня он был окончательно покорен - и доминирование произошло. А все потому, что учитель невероятный", - подписала фото экс-солистка "ВИА Гры".
Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой сексуально позирует на фоне океана. Бежевый раздельный купальник так хорошо подчеркивает ее подтянутую фигуру и шикарные формы, что подписчики не скупились на комплименты.
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