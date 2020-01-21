Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке

Фото: instagram.com/redcarpetmood/

Меган Маркл заметили на прогулке в парке неподалеку от особняка на канадском острове Ванкувер, который они с принцем Гарри арендовали после отказа от выполнения королевских обязанностей в начале января. Меган на фото выглядит очень счастливой и беззаботной.

38-летняя герцогиня была одета очень скромно - в черные леггинсы, шапку-бини и ботинки. В "кенгурушке" Меган несла Арчи, а на поводке вела двух собак - черного лабрадора Оз и бигля Гая, пишет РБК-Украина.

К Меган во время прогулки по парку были приставлены два офицера из королевской охраны, которые держались немного поодаль.

"Меган - единственная из членов семьи, не выглядящая грустной", - отметил перемены в настроении и внешности герцогини королевский фотограф Артур Эдвардс.

Принц Гарри выглядит довольно грустным. На это обратили внимание и королевские эксперты, наблюдающие за семьей. Для герцога отход от дел, отдаление от семьи и переезд стали сильным стрессом. Принц признался, что отказывается от прежней жизни с большой грустью, но у них с женой "не было иного выбора".

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В этот же день в аэропорту Ванкувера заметили и принца Гарри, который прилетел из Британии, где улаживал все дела по разрыву с королевской семьей. Герцог не видел своих супругу и сына около 2 недель.

Меган Маркл впервые после скандала с резонансным выходом британского принца Гарри из состава "верхушки" королевской семьи засветилась на людях. Бывшая актриса в Ванкувере посетила приют для женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации