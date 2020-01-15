Меган Маркл после скандала с выходом принца из королевской семьи увидели в Канаде

Меган Маркл впервые после скандала с резонансным выходом британского принца Гарри из состава "верхушки" королевской семьи засветилась на людях.

Бывшая актриса в Ванкувере посетила приют для женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, пишет ТаблоId.

Автор: tabloid.pravda.com.ua Учитывая суровые канадские погодные условия, нaдвир Меган впиталась в теплую парка от Barbour

На канадскую прохладную погоду Меган оделась в теплую парку от Barbour. Стоит такая около $360.

Автор: tabloid.pravda.com.ua Бывшая актриса в Ванкувере посетила приют для женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

Маркл улетела в Канаду вскоре после того, как они с мужем объявили о своем "Мегзит". В Ванкувере остался их сын 8-месячный Арчи. Принц Гарри должен присоединиться к жене через несколько дней, после того, как разберется со своей родней.

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Намерение герцога и герцогини Сассекских частично переселиться в Канаду прокомментировал премьер-министр Джастин Трюдо.

"Думаю, большинство канадцев очень поддерживают пребывание в стране членов королевской семьи, но как это все будет выглядеть, и какие средства на это пойдут, впереди еще много дискуссий", - сказал он.

В понедельник, 13 января, королева Великобритании и герцог Сассекский Гарри встретятся в Сандрингемском дворце. Стороны начинают переговоры о дальнейшей судьбе супругов герцога и герцогини Сассекских. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям также будут присутствовать на переговорах, рассказали в Букингемском дворце.