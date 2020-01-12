Королевская семья начинает переговоры с мятежными супругами

Принц Гарри и его жена Меган Маркл хотят выйти из королевской семьи. Фото: Сплетник

В понедельник, 13 января, королева Великобритании и герцог Сассекский Гарри встретятся в Сандрингемском дворце. Стороны начинают переговоры о дальнейшей судьбе супругов герцога и герцогини Сассекских.

Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям также будут присутствовать на переговорах, рассказали в Букингемском дворце.

Стороны хотят определить новую линию отношений Гарри и Меган с королевской семьей.

Королева Елизавета, Чарльз, Уильям и Гарри должны пересмотреть ряд возможностей для рода Сассексов, так как Гарри и Меган отступают от обязанностей старших в роду.

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Пока остается неизвестным, какой объем полномочий готовы продолжать осуществлять Гарри и Меган и какой объем привилегий готовы оставить. Все это надеются урегулировать с понедельника и на следующих встречах.

Напомним, принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что хотят выйти из королевской семьи. Эту новость герцоги Сассекские сообщили на официальной странице в Instagram. На сайте Ее Величества вышло официальное обращение, в котором говорится, что "решение окончательно еще не принято".