Королевская семья начинает переговоры с мятежными супругами

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
4 Просмотров: 2763
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 14607
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6687
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1449
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1062
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 51030
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7632
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2016
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27720
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2781
Фото
Все фото
3
4
7
5
29
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
После дешевой пластической операции у женщины &quot;отвалилась&quot; грудь
После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
Видео
Все видео
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1962
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1881
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2781
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3753
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 513
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
воскресенье, 12 января 2020 01:59

Королевская семья начинает переговоры с мятежными супругами

  Комментировать
Королевская семья начинает переговоры с мятежными супругами
Принц Гарри и его жена Меган Маркл хотят выйти из королевской семьи. Фото: Сплетник

В понедельник, 13 января, королева Великобритании и герцог Сассекский Гарри встретятся в Сандрингемском дворце. Стороны начинают переговоры о дальнейшей судьбе супругов герцога и герцогини Сассекских.

Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям также будут присутствовать на переговорах, рассказали в Букингемском дворце.

Стороны хотят определить новую линию отношений Гарри и Меган с королевской семьей.

Королева Елизавета, Чарльз, Уильям и Гарри должны пересмотреть ряд возможностей для рода Сассексов, так как Гарри и Меган отступают от обязанностей старших в роду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королевская роскошь: показали лучшие наряды Меган Маркл в 2019-м

Пока остается неизвестным, какой объем полномочий готовы продолжать осуществлять Гарри и Меган и какой объем привилегий готовы оставить. Все это надеются урегулировать с понедельника и на следующих встречах.

Напомним, принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что хотят выйти из королевской семьи. Эту новость герцоги Сассекские сообщили на официальной странице в Instagram.

На сайте Ее Величества вышло официальное обращение, в котором говорится, что "решение окончательно еще не принято".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Королевская семья начинает переговоры с мятежными супругами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 3 Просмотров: 50396
Модели запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 32303
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ Просмотров: 16686
Гороскоп на 11-12 января: астролог предупредила, какие знаки подстерегает опасность
Гороскоп на 11-12 января: астролог предупредила, какие знаки подстерегает опасность
 Просмотров: 11889
После дешевой пластической операции у женщины &quot;отвалилась&quot; грудь
После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь
7
 Просмотров: 11853
Мир
Трамп поддержал протесты в Тегеране: "Я был на вашей стороне"
Трамп поддержал протесты в Тегеране: "Я был на вашей стороне" Просмотров: 72
В Тегеране задержали посла Великобритании
В Тегеране задержали посла Великобритании Просмотров: 243
"Джокер" под прицелом. Хоакина Феникса задержали на протестной акции
"Джокер" под прицелом. Хоакина Феникса задержали на протестной акции Просмотров: 198
Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине
Черные ящики сбитого украинской самолета расшифруют в Украине 1 Просмотров: 414
Задержали организатора "фабрики интернет-троллей" близкого к Путину - СМИ
Задержали организатора "фабрики интернет-троллей" близкого к Путину - СМИ 1 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
15
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
8
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
4
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
4
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
3
Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
Голосов: 1462
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua