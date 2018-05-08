Саундтреки к фильмам, три группы и плагиат: Потап отмечает 37-летие

Алексей Потапенко на сцене уже 18 лет Фото: Instagram

Украинский рэпер Потап, настоящее имя - Алексей Потапенко, сегодня отмечает день рождения. Артисту исполнилось 37 лет.

Наибольшую известность Потап достиг в составе дуэта "Потап и Настя". В октябре прошлого года его поставили на паузу. Однако кроме него рэпер занимается несколькими проектами. В качестве исполнителя - группой танцевальной электронной музыки Mozgi. Также Потап руководит продюсерским центром "Mozgi Entertainment". Под его опекой группа "Время и стекло" и певица Мишель Андраде.

Обзор творческого пути, который прошел Алексей Потапенко за 18 лет, подготовил Оbozrevatel.ua.

Первые шаги в шоу-бизнесе Потап сделал в составе украинского рэп-коллектива "Вхід у Змінному Взутті". Вместе с ним выступал в 2000-2006 годах. В 2005 году коллектив вместе с группами XS и New'Z'Cool приняли участие в создании саундтрека к фильму "Штольня".

В 2006-м Потап ушел из коллектива и подписал контракт с "Music Motors". Тогда же артист начал работу с певицей Анастасией Каменских. Вместе создали дуэт "Потап и Настя". Он быстро завоевал внимание украинцев. В то же время группу неоднократно обвиняли в плагиате западных исполнителей.

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В коллективе Алексей выступал в качестве продюсера, исполнителя, автора текстов и музыки, режиссера и сценариста клипов. После начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году Потап и Каменских продолжали выступать в России. Однако на своих концертах в Украине и в социальных сетях они настаивали на своей патриотической позиции.

В 2015 году Потап начал участие в шоу "Голос страны" в качестве тренера. Побывал в 4-х "взрослых" сезонах и двух "детских".

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После завершения работы дуэта в 2017-м Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK. Потапенко продолжает заниматься продюсированием и проектом Mozgi. Этот коллектив был создан в 2014 году. Тогда участниками группы - Потапом, Алексеем Завгородним (Позитив) и Дядей Ваде - был представлен дебютный клип "Аябо". В августе 2015 группа представила свой дебютный альбом "Електрошаурма".

Один из последних клипов группы - "Малибу", выпущенный в ноябре 2017 года.

Недавно, 4 мая, свой 31-й день рождения отметила коллега Потапа Настя Каменских.