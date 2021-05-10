"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдыхала вместе с мужем и сыном в Египте.

Впрочем, как сообщила знаменитость в своем фотоблоге, поездка стала худшей из всех. Артистка отметила, что обычно ей везет на удачные путешествия, но не в этот раз.

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"Худший отпуск - done. Выводы, которые я сделал для себя: Египет - не моя страна. Египет - не мой тип природы (не приемлю море без зеленых гор вокруг). Египет - не мой уровень сервиса и питания. Новые отели в Египте - это скорее приговор, чем бонус. Закрываю для себя путешествия в эту страну (пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-нибудь снова рискнуть)", - отметила исполнительница.

Впрочем, несмотря на это, Санина акцентировала внимание и на приятных моментах, в частности, это счастливый сын, красивое море и закат. Певица добавила несколько фото и видео с отдыха.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Артистка и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина была ведущей одного из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет". Во время съемок она отправилась в колумбийского города Медельин. Это родина наркобарона Пабло Эскобара. Звезда посетила дом, в котором убили наркобарона.