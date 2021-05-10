 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3087
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1260
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 414
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 549
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1810
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7011
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 522
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 918
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9990
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
7
6
9
5
8
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
&quot;Материнская любовь не делится, она только множится&quot; - украинские звезды трогательно поздравили своих мам
"Материнская любовь не делится, она только множится" - украинские звезды трогательно поздравили своих мам
Украинские звезды поделились праздничными фото с матерями
Украинские звезды поделились праздничными фото с матерями
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
Лидер &quot;Бумбокса&quot; и Сенцов поехали на Донбасс
Лидер "Бумбокса" и Сенцов поехали на Донбасс
Видео
Все видео
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают
Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 684
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 864
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 837
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 15:22

"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7

  Комментировать

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдыхала вместе с мужем и сыном в Египте.

Впрочем, как сообщила знаменитость в своем фотоблоге, поездка стала худшей из всех. Артистка отметила, что обычно ей везет на удачные путешествия, но не в этот раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана

"Худший отпуск - done. Выводы, которые я сделал для себя: Египет - не моя страна. Египет - не мой тип природы (не приемлю море без зеленых гор вокруг). Египет - не мой уровень сервиса и питания. Новые отели в Египте - это скорее приговор, чем бонус. Закрываю для себя путешествия в эту страну (пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-нибудь снова рискнуть)", - отметила исполнительница.

Впрочем, несмотря на это, Санина акцентировала внимание и на приятных моментах, в частности, это счастливый сын, красивое море и закат. Певица добавила несколько фото и видео с отдыха.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдохнула вместе с мужем и сыном в Египте
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдохнула вместе с мужем и сыном в Египте
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдохнула вместе с мужем и сыном в Египте
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдохнула вместе с мужем и сыном в Египте
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдохнула вместе с мужем и сыном в Египте

Артистка и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина была ведущей одного из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет". Во время съемок она отправилась в колумбийского города Медельин. Это родина наркобарона Пабло Эскобара. Звезда посетила дом, в котором убили наркобарона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Едва не уничтожили Австралию: показали необычных растений

На вершине Эвереста установили рекорд

Убийца-клоун ждал смертной казни 14 лет

Костры из книг горели до утра

Возле университета похитили профессора

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9882
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9162
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 2 Просмотров: 7677
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7011
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 6138
Знаменитости
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
 Просмотров: 1413
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 6129
"Материнская любовь не делится, она только множится" - украинские звезды трогательно поздравили своих мам
"Материнская любовь не делится, она только множится" - украинские звезды трогательно поздравили своих мам
6
 Просмотров: 540
"Мисс Вселенная-2020": участница от Украины поделилась пикантным фото
"Мисс Вселенная-2020": участница от Украины поделилась пикантным фото Просмотров: 936
Украинские звезды поделились праздничными фото с матерями
Украинские звезды поделились праздничными фото с матерями
9
 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
4
Украинцы назвали любимые праздники
3
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
3
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
2
Киевский национальный университет призывают отчислить дочь судьи за позорные заявления
2
Зеленский зависим от Ермака, а тот - от россиян - бывший член властной команды
Голосов: 43028
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть