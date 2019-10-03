"Самый большой обман" - Каменских подогрела слухи о беременности

 
Ексклюзивы
1/5
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 2547
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4671
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 423
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3411
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3051
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7299
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3078
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
8
12
4
13
&quot;Заслуженно&quot; - украинка Регина Тодоренко получила награду в России
"Заслуженно" - украинка Регина Тодоренко получила награду в России
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
После встречи с Андреем Садовым Том Круз признался Украине в любви
После встречи с Андреем Садовым Том Круз признался Украине в любви
Самая богатая девушка мира рассталась с отцом ее ребенка
Самая богатая девушка мира рассталась с отцом ее ребенка
Вертолет и &quot;стеклянный&quot; мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Видео
Все видео
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер
На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Тома Круза увидели в киевском метро
Тома Круза увидели в киевском метро
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4671
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 855
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 891
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 702
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2034
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 12:22

"Самый большой обман" - Каменских подогрела слухи о беременности

  Комментировать

Украинский продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских решили разбавить супружескую жизнь и пошли на свидание.

Совместные фото появились на аккаунтах влюбленных в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту


Потап и Настя позировали на фоне пожелтевших листьев и широко улыбались.

"Свидание с женой это невероятно романтично", - подписал публикацию рэпер.

Для прогулки Каменских выбрала бежевое пальто, кожаные джинсы, черную рубашку и поясную сумку в тон. Из-за сумки многие в сети предположили, что Настя беременна.
"Самый большой обман в моей жизни. Через сумку думала, что Настя беременна", "кажется все увеличилось в области живота", "так скрывали отношения, то и беременность будут скрывать", "она беременна?", "желаю вам здорового малыша".

Недавно рэпер Потап откровенно рассказал об отношениях с женой Настей Каменских.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Самый большой обман" - Каменских подогрела слухи о беременности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 79731
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 43587
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 1 Просмотров: 32780
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 28441
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 20853
Знаменитости
"Танцы со звездами" подготовили сюрприз для зрителей: чем удивит шоу
"Танцы со звездами" подготовили сюрприз для зрителей: чем удивит шоу Просмотров: 882
"Заслуженно" - украинка Регина Тодоренко получила награду в России
"Заслуженно" - украинка Регина Тодоренко получила награду в России
5
 1 Просмотров: 1566
Рассказали, какой фильм Том Круз планирует снять в Украине
Рассказали, какой фильм Том Круз планирует снять в Украине Просмотров: 2025
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
8
 Просмотров: 12295
"Секс в большом городе" и смена партнеров: чем удивит 7-й эфир "Танцев со звездами"
"Секс в большом городе" и смена партнеров: чем удивит 7-й эфир "Танцев со звездами" Просмотров: 288
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
3
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
Голосов: 38004
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua