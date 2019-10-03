"Самый большой обман" - Каменских подогрела слухи о беременности

Украинский продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских решили разбавить супружескую жизнь и пошли на свидание.
Совместные фото появились на аккаунтах влюбленных в Instagram.
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Потап и Настя позировали на фоне пожелтевших листьев и широко улыбались.
"Свидание с женой это невероятно романтично", - подписал публикацию рэпер.
Для прогулки Каменских выбрала бежевое пальто, кожаные джинсы, черную рубашку и поясную сумку в тон. Из-за сумки многие в сети предположили, что Настя беременна.
"Самый большой обман в моей жизни. Через сумку думала, что Настя беременна", "кажется все увеличилось в области живота", "так скрывали отношения, то и беременность будут скрывать", "она беременна?", "желаю вам здорового малыша".
Недавно рэпер Потап откровенно рассказал об отношениях с женой Настей Каменских.
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