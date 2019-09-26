Самую молодую миллиардершу мира госпитализировали из-за серьезного заболевания

Американская модель и самая молодая миллиардерша в мире 22-летняя Кайли Дженнер оказалась в больнице.
Бизнесвумен госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса, сообщило издание TMZ.
У Кайли обнаружили признаки острого инфекционного заболевания. Из-за болезни Дженнер пропустила церемонию вручения премий "Эмми-2019", на которой должна быть вместе со старшими сестрами.
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По словам миллиардерши, она пыталась лечиться дома, но ей стало только хуже. Кайли собиралась лететь на парижскую неделю моды, но написала в Twitter, что путешествие отменяется.
"Я действительно больна и не могу путешествовать. Мне очень жаль пропускать это шоу, но я знаю, что моя удивительная команда и друзья, которые находятся в Париже для этого события, помогут провести все на высшем уровне", - прокомментировала Дженнер.
25 сентября 2019 г.
По словам врачей, инфекционное заболевание является осложнением после гриппа. У Кайли сухой кашель, тошнота, головные боли и головокружение.
Мать звезды Крис находится в Париже на неделе моды, а отец Кейтлин поддерживает дочь в больнице.
Недавно Кайли Дженнер ошеломила фанатов обнаженным снимком с рэпером Трэвисом Скоттом. Трэвис занял любимую одной рукой. Из элементов одежды на Кайли была только шляпка.
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