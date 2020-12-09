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среда, 09 декабря 2020 23:46

Самое время: 62-летняя Мадонна сделала свою первую татуировку
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Мадонна решилась на первую татуировку
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна решилась на первую татуировку
Мадонна решилась на первую татуировку
Мадонна решилась на первую татуировку

Американская певица 62-летняя Мадонна решила, что ей пора делать татуировки. К этому времени звезда не имела тату и теперь решилась наверстать.

Фото процесса работы и результат Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

В голливудской тату-студии Shamrock Social Club ей сделали лаконичную надпись на запястье. Буквы "L R D M S E" есть аббревиатурой первых букв имен ее детей - 24-летней Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летней Мерси и 8-летних Стеллы и Эстер.

Четырех младших детей Мадонна усыновила в африканской стране Малави.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадонна позировала в шляпах от украинского дизайнера

Американская поп-звезда 62-летняя Мадонна показала видео в Instagram, на котором позирует в головных уборах украинского дизайнера Руслана Багинского.

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