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пятница, 24 января 2020 10:45

Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
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Хадид пришлось пройтись по подиуму практически нагишом. Ведь платье сшить из прозрачного шифона, на котором нанесены черные узоры: якорь, цветы, бабочки, орнаменты
Фото: instagram.com/bellahadid/
Хадид пришлось пройтись по подиуму практически нагишом. Ведь платье сшить из прозрачного шифона, на котором нанесены черные узоры: якорь, цветы, бабочки, орнаменты
Хадид пришлось пройтись по подиуму практически нагишом. Ведь платье сшить из прозрачного шифона, на котором нанесены черные узоры: якорь, цветы, бабочки, орнаменты
Хадид пришлось пройтись по подиуму практически нагишом. Ведь платье сшить из прозрачного шифона, на котором нанесены черные узоры: якорь, цветы, бабочки, орнаменты
Хадид пришлось пройтись по подиуму практически нагишом. Ведь платье сшить из прозрачного шифона, на котором нанесены черные узоры: якорь, цветы, бабочки, орнаменты

Самая красивая женщина мира супермодель 23-летняя Белла Хадид приняла участие в финальном показе культового дизайнера современности Жана-Поля Готье.

Женщина поделилась фотографиями с показа в своем Instagram-блоге.

Хадид пришлось пройтись по подиуму практически голой. Ведь платье сшито из прозрачного шифона, на котором нанесены черные узоры: якорь, цветы, бабочки, орнаменты.

Хадид отметила, что совместная работа с Готье была ее мечтой. Она увлечена сотрудничеством с одним из классиков современной моды.

"Сбылась мечта наблюдать за тем, как ты работаешь, и быть свидетелем твоего творчества, было одной из самых красивых вещей, которые я видела! Художник, дальновидный и гениальный. Мистер Жан-Поль Готье. Невероятное финальное шоу, после которого я с большой честью могу идти за тобой. Обожаю тебя, Жан-Поль Готье! И твою удивительную команду ", - написала Хадид.

Подписчики звезды восторженно отозвались о шоу и жалеют, что оно, "возможно", последнее в карьере Готье.

"До сих пор не могу поверить, что это его последнее шоу, но, черт возьми, оно было замечательным!"

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Даже отец Беллы Мухаммед Хадид не удержался и оставил комплимент: "Твоя красота дополняет платье. Как и это платье дополняет твою красоту".

На Неделе мужской моды в Париже демонстрировали тренды, которые будут актуальны через год - следующиими весной и летом. Он длился с 15 до 20 января. Супермодель 23-летняя Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Lanvin осень-зима 2020-2021 и коллекции Haute Couture весна / лето 2020 дизайнера Александра Вотье.

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24
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