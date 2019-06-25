Самая сексуальная женщина планеты снялась в соблазнительной фотосессии

Фото: @oliviaculpo

Американская модель Оливия Калпо, которая стала самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, снялась в откровенной фотосессии для издания Sports Illustrated Swimsuit.

Соблазнительные снимки опубликовали на официальной странице глянца в Instagram.

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Калпо позировала на пляже в обольстительных бикини разных фасонов. Волосы модели были влажными, на лице легкий макияж.

27-летнюю девушку фотографировала Жозефина Клаф.

Международный мужской журнал Maxim ежегодно выбирает самую сексуальную модель. 2019-го этот титул получила бывшая "Мисс Вселенная" Оливия Калпо.