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вторник, 24 июля 2018 23:20

"Самая сексуальная бабушка мира" решила уменьшить грудь
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Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет
Фото: Instagram
Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет
Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет
Джина Стюарт с дочерью Кейси
Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет

Звезда Instagram и модель 47-летняя Джина Стюарт поделилась новыми обольстительными фото в соцсети.

"Гонки на выходных", - подписала одну из фотографий Джина. На ней позирует в коротких шортах и легкой блузке с откровенным декольте.

Автор: Instagram
  Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет
Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет

Недавно Стюарт заявила, что собирается уменьшить свой бюст. Сейчас она имеет двойной 5-й размер, как следствие установки имплантантов. Такое решение объяснила заботой о своем здоровье.

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"Когда я поставила имплантанты, я думала, что это стану самой счастливой девушкой во всем мире. Теперь, когда я получила желаемую грудь, меня осуждают", - рассказала модель. Джина отмечает, что люди издевались над ней за ее естественный 2-й размер. На увеличение груди она потратила $10 тыс.

Автор: Instagram
  Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет
Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет

Джина Стюарт победила в конкурсе "Мисс Австралия 2018" мужского журнала Maxim. Тогда ее прозвали "самой сексуальной бабушкой мира", так как имеет годовалую внучку. Модель воспитала двух сыновей и двух дочерей. Им от 4 до 27 лет.

Стюар заявляет, что не прибегала к пластическим операциям, кроме увеличения груди 10 лет назад.

dailymail.co.uk
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