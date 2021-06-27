Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогер 26-летняя София Стужук, за жизнью которой следят более 5,5 млн подписчиков в Instagram, поделилась сексуальными фото из отпуска.

Звезда улетела на отдых в Турцию без детей. Позировала в голубом слитном купальнике, щеголяя пышными прелестями. Опубликовала фото в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кортни Кардашьян игриво позировала в кружевном лифчике

"Я сейчас в максимальной гармонии и чувствую себя счастливой. Уверена, вы это видите. Невероятно потрясающее жизни. Кайфово быть собой, настоящей. Наслаждаюсь этой жизнью", - отметила Стужук в посте.

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук поделилась кадрами из своих домашних родов. Опубликовала снимки к международному дню домашних родов, который отмечали 6 июня. Блогера рассказала, что обоих дочерей рожала дома и об этом не жалеет. На опубликованных фото есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын Давид.