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воскресенье, 27 июня 2021 16:46

Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
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Стужук похвасталась пышными прелестями в купальнике
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Стужук похвасталась пышными прелестями в купальнике
Стужук похвасталась пышными прелестями в купальнике
Стужук похвасталась пышными прелестями в купальнике
Стужук похвасталась пышными прелестями в купальнике

Блогер 26-летняя София Стужук, за жизнью которой следят более 5,5 млн подписчиков в Instagram, поделилась сексуальными фото из отпуска.

Звезда улетела на отдых в Турцию без детей. Позировала в голубом слитном купальнике, щеголяя пышными прелестями. Опубликовала фото в сети.

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"Я сейчас в максимальной гармонии и чувствую себя счастливой. Уверена, вы это видите. Невероятно потрясающее жизни. Кайфово быть собой, настоящей. Наслаждаюсь этой жизнью", - отметила Стужук в посте.

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук поделилась кадрами из своих домашних родов. Опубликовала снимки к международному дню домашних родов, который отмечали 6 июня. Блогера рассказала, что обоих дочерей рожала дома и об этом не жалеет. На опубликованных фото есть ее покойный муж Дмитрий Стужук и старший сын Давид.

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27
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