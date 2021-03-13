Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье

Фото: instagram.com/kyliejenner

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер поражает поклонников яркими и откровенными фотографиями в Instagram.

На последних снимках молодая предпринимательница рекламировала солнцезащитное масло собственного бренда. При этом Дженнер позировала в вязаном белье нежно розового цвета, что подчеркнуло ее пышные формы. Длинные волосы девушка распустила.

На других фото модель предстала в коротком светло бирюзовом платье, сверху накинула черный плащ. Образ дополнила ярким макияжем.

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2015 года Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. 1-ю коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн.