 
Ексклюзивы
1/5
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 549
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 801
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 162
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1989
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 558
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 558
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 243
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 216
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
6 Просмотров: 1395
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
5
6
6
3
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Звезда &quot;Крепостной&quot; публикует в сети откровенные фото с разрешения мужа
Звезда "Крепостной" публикует в сети откровенные фото с разрешения мужа
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
Ольга Сумская снова вышла замуж
Ольга Сумская снова вышла замуж
Секс-символ ММА показала идеальные формы
Секс-символ ММА показала идеальные формы
Видео
Все видео
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Интервью
1/5
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 414
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 270
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 207
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 261
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 603
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 216
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
вторник, 18 мая 2021 23:46

Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5

  Комментировать

Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер поражает пикантными фотографиями
Фото: Instagram.com/kyliejenner
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер поражает пикантными фотографиями
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер поражает пикантными фотографиями
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер поражает пикантными фотографиями
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер поражает пикантными фотографиями

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер постоянно дразнит своих поклонников откровенными фотографиями.

Вчера успешная предпринимательница устроила себе отдых на яхте. Кадрами, на которых эротично позирует в серебристом купальнике, поделилась в Instagram.

Недавно Кайли призналась, что пересмотрела свой режим тренировки и теперь занимается спортом дважды в день. Фанаты пришли в восторг от соблазнительных форм модели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью и показала фото младенца

В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн. Предпринимательница планирует запустить собственную линию пляжной одежды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 14301
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 10647
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 9279
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7866
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 4698
Знаменитости
50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью и показала фото младенца
50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью и показала фото младенца Просмотров: 450
Звезда "Крепостной" публикует в сети откровенные фото с разрешения мужа
Звезда "Крепостной" публикует в сети откровенные фото с разрешения мужа
5
 Просмотров: 1656
"Дочь умерла в дороге. Не дали похоронить" - Джамала поделилась семейными воспоминаниями о депортации
"Дочь умерла в дороге. Не дали похоронить" - Джамала поделилась семейными воспоминаниями о депортации Просмотров: 234
"После свидания в Париже вернулась с сыном под сердцем" - Цибульская
"После свидания в Париже вернулась с сыном под сердцем" - Цибульская Просмотров: 315
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве
6
 Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
8
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
6
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
4
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
Создали пулемет
Голосов: 43054
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть