Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами

Фото: Instagram.com/kyliejenner

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер постоянно дразнит своих поклонников откровенными фотографиями.

Вчера успешная предпринимательница устроила себе отдых на яхте. Кадрами, на которых эротично позирует в серебристом купальнике, поделилась в Instagram.

Недавно Кайли призналась, что пересмотрела свой режим тренировки и теперь занимается спортом дважды в день. Фанаты пришли в восторг от соблазнительных форм модели.

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В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. 2018 ее доход оценивался в $ 900 млн. Женщина успешно развивает и свой Instagram-аккаунт. Сейчас у нее 220 млн подписчиков. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $ 1 млн. Предпринимательница планирует запустить собственную линию пляжной одежды.