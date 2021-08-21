Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз - СМИ

Американская модель 24-летняя Кайли Дженнер ждет второго ребенка, отцом которой является рэпер 30-летний Трэвис Скотт. Пара разорвала отношения два года назад. Но западные издания утверждают, что они восстановили роман.
Родные самой молодой миллиардерши знают о будущем ребенке. Об этом сообщают источники Page Six.
У Дженнер и Скотта есть общая дочь 3-летняя Сторми. Пока пара новость о второй беременности не комментируют.
В марте прошлого года модель признавалась, что хочет большую семью.
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"Я хочу, чтобы у меня было семеро детей, но не сейчас. Беременность - это просто не шутка, это серьезное дело. Я еще не готова к этому", - рассказала она.
Дженнер закрутила роман со Скоттом на фестивале Coachella 2017 года. Через несколько недель забеременела дочерью Сторми. Два года спустя пара приостановила отношения. В июне в этом году они вместе посетили светское мероприятие. Этим и подогрели слухи о возобновлении их романа.
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