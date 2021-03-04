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четверг, 04 марта 2021 23:46

Самая молодая из сестер Кардашьян похвасталась идеальным прессом
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Хлое Кардашьян поражает поклонников пикантными кадрами
Фото: Instagram.com
Хлое Кардашьян поражает поклонников пикантными кадрами
Хлое Кардашьян поражает поклонников пикантными кадрами
Хлое Кардашьян поражает поклонников пикантными кадрами
Хлое Кардашьян поражает поклонников пикантными кадрами

Самая молодая из сестер Кардашьян, звезда реалити-шоу 36-летняя Хлое вызвала восторг поклонников новыми фотографиями. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Хлое позировала топлес, прикрыв грудь рукой. Звезда надела только светлые джинсы в стиле 1990-х, таким образом рекламируя их. Под фото Кардашьян написала, что фасон джинсов выгодно подчеркнет любой тип фигуры.

Читатели Хлое засыпали ее комплиментами относительно ее идеального пресса и длинных ног.

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36-летняя Хлое Кардашьян уже рекламировала так своеобразно новую коллекцию обуви. Тогда на снимке Хлое позировала топлесс в одних трусах и черных ботфортах с острым носом на каблуках. При этом обнаженные части тела звезда прикрыла рукой. Под фото Кардашьян сообщила, что обувь уже есть в продаже, добавив детали по размеру и полноте.

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