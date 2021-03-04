Самая молодая из сестер Кардашьян похвасталась идеальным прессом

Фото: Instagram.com

Самая молодая из сестер Кардашьян, звезда реалити-шоу 36-летняя Хлое вызвала восторг поклонников новыми фотографиями. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Хлое позировала топлес, прикрыв грудь рукой. Звезда надела только светлые джинсы в стиле 1990-х, таким образом рекламируя их. Под фото Кардашьян написала, что фасон джинсов выгодно подчеркнет любой тип фигуры.

Читатели Хлое засыпали ее комплиментами относительно ее идеального пресса и длинных ног.

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36-летняя Хлое Кардашьян уже рекламировала так своеобразно новую коллекцию обуви. Тогда на снимке Хлое позировала топлесс в одних трусах и черных ботфортах с острым носом на каблуках. При этом обнаженные части тела звезда прикрыла рукой. Под фото Кардашьян сообщила, что обувь уже есть в продаже, добавив детали по размеру и полноте.