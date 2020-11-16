Самая красивая женщина мира разделась ради пикантных кадров

Американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид показала эротические фото.

Фото: instagram.com/bellahadid

Самая красивая женщина мира приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки опубликовала в Instagram. На серии фото появилась с красными волосами и в красных сапогах. Из одежды на ней только нюдовые трусы. Модель едва прикрывает руками обнаженную грудь. Звезда эффектно позировала, сидя на полу.

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Поклонники, которых более 35,4 млн в Instagram, а не упустили возможность написать Хадид много комплиментов в комментариях.

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала поклонникам, как отпраздновала свой день рождения. Опубликовала в блоге несколько фотографий с вечеринки, на которой позирует в откровенном топе и с распущенными волосами с эффектом мокрой укладки.