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суббота, 01 августа 2020 15:35

Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8

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Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel
Фото: instagram.com/bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel
Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel
Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel
Американская супермодель Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel.

Снимки появились на ее странице в Instagram. На них манекенщица позирует полностью обнаженной, прикрываясь зонтиком с логотипом люксового бренда. Ее также сфотографировали топлесс в бежевых трусах в клетку с цепью, в кепке и голубых коротких перчатках бренда. На фото она прикрывает грудь руками.

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Сторонники модели засыпали ее комплиментами.

"Настоящая богиня", "Мы самые счастливые люди, посмотрите на эту красоту", "Какие шикарные фотографии", "Великолепная", "Белла, я люблю тебя, ты прекрасна", - пишут в комертарях.

Недавно Белла Хадид фотографировалась в разных позах на фоне зеленых листьев деревьев. Белла надела бикини цвета мокко, показав непревзойденную фигуру: грудь, тонкую талию и сочные ягодицы.

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01
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