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пятница, 02 апреля 2021 10:32

Самая красивая женщина мира без бюстгальтера блеснула на подиуме

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Самая красивая женщина мира без бюстгальтера блеснула на подиуме
Самая красивая женщина мира появилась в показе модного дома Mugler. Фото: instagram.com/bellahadid

Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид поразила пикантным нарядом.

Самая красивая женщина мира появилась в показе модного дома Mugler. Она позировала в прозрачном блестящем топе, черной юбке и капроновых колготках со стрелками. Звезда опубликовала фото и видео с мероприятия в Instagram.

"Эти глаза, детка. Они никогда не врут", - написала модель.

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Чтобы посмотреть ролики и снимок, листайте вправо.

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Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид продает собственный пентхаус в 6-этажном доме за $6,5 млн. Ее квартира расположена в американском Нью-Йорке - в районе Сохо на Манхэттене.

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