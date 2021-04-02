Самая красивая женщина мира без бюстгальтера блеснула на подиуме

Самая красивая женщина мира появилась в показе модного дома Mugler. Фото: instagram.com/bellahadid

Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид поразила пикантным нарядом.

Самая красивая женщина мира появилась в показе модного дома Mugler. Она позировала в прозрачном блестящем топе, черной юбке и капроновых колготках со стрелками. Звезда опубликовала фото и видео с мероприятия в Instagram.

"Эти глаза, детка. Они никогда не врут", - написала модель.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид продает собственный пентхаус в 6-этажном доме за $6,5 млн. Ее квартира расположена в американском Нью-Йорке - в районе Сохо на Манхэттене.