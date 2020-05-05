Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной

28-летняя модель Каролина Рамирес из Колумбии показала как проводит серые будни во время карантина.
Девушка, которую в 2018 году журнал Playboy признал самой красивой блогера в Instagram, выложила полностью обнаженные фото. Для фотосессии она прикрыла свою роскошную грудь только одеялом. В руках держала красную розу. Пышные ягодицы решила оставить обнаженными.
"Всегда нужно давать больше, чем от вас ожидают. Карантинный режим", - кратко подписала откровенные фотографии Каролина Рамирес, сказав фразу основателя Google Ларри Пейджа.
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Каролина Рамирес работает моделью. Любит путешествовать. Проводить время со своей семьей. В прошлом году вышла замуж.
На своей странице в Instagram регулярно публикует откровенные фото. Преимущественно - в белье или позирует полуобнаженной, демонстрируя идеальные контуры тела и роскошные формы.
Поэтому неудивительно, что журнал Playboy выбрал мексиканку красивой девушкой этой соцсети. Девушка появилась на обложке мексиканской версии журнала, после чего число ее подписчиков увеличилось вдвое.
Фотомодель и блогера 24-летняя Деми Роуз поделилась с подписчиками своими домашними карантинными буднями. Как всегда, в своей манере соблазнять и ослеплять поклонников. Звезда опубликовала новое фото в Instagram. Красавица сидит у кухонного стола с цветами и фруктами. Одета в женственную хлопчатобумажную с ярким принтом платье с декольте, которое открывает пышную грудь модели. Из-за огромного разреза платья девушка показывает соблазнительную ногу.
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