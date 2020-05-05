Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной

Фото: instagram

28-летняя модель Каролина Рамирес из Колумбии показала как проводит серые будни во время карантина.

Девушка, которую в 2018 году журнал Playboy признал самой красивой блогера в Instagram, выложила полностью обнаженные фото. Для фотосессии она прикрыла свою роскошную грудь только одеялом. В руках держала красную розу. Пышные ягодицы решила оставить обнаженными.

"Всегда нужно давать больше, чем от вас ожидают. Карантинный режим", - кратко подписала откровенные фотографии Каролина Рамирес, сказав фразу основателя Google Ларри Пейджа.

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Каролина Рамирес работает моделью. Любит путешествовать. Проводить время со своей семьей. В прошлом году вышла замуж.

На своей странице в Instagram регулярно публикует откровенные фото. Преимущественно - в белье или позирует полуобнаженной, демонстрируя идеальные контуры тела и роскошные формы.

Автор: instagram Каролина Рамирес: откровенная модель Playboy полностью обнажилась во время карантинных будней

Поэтому неудивительно, что журнал Playboy выбрал мексиканку красивой девушкой этой соцсети. Девушка появилась на обложке мексиканской версии журнала, после чего число ее подписчиков увеличилось вдвое.

Автор: instagram Каролина Рамирес: откровенная модель Playboy полностью обнажилась во время карантинных будней

Фотомодель и блогера 24-летняя Деми Роуз поделилась с подписчиками своими домашними карантинными буднями. Как всегда, в своей манере соблазнять и ослеплять поклонников. Звезда опубликовала новое фото в Instagram. Красавица сидит у кухонного стола с цветами и фруктами. Одета в женственную хлопчатобумажную с ярким принтом платье с декольте, которое открывает пышную грудь модели. Из-за огромного разреза платья девушка показывает соблазнительную ногу.